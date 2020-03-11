青年盃標槍摘金 黃士峰拚二度叩關奧運

（中央社記者黃巧雯台北11日電）新北市全國青年盃田徑錦標賽今天舉行標槍決賽，標槍好手黃士峰以78公尺73摘金，因受武漢肺炎疫情影響，打亂近期參賽計畫，但他表示，將以拚奧運達標為優先。

109年新北市全國青年盃田徑錦標賽本週在板橋第一運動場舉行，黃士峰先前因港都盃全國田徑錦標賽前左腳肌腱拉傷，直到今天才展開本季首場賽事，以78公尺73，搶下公開男子組金牌。

黃士峰經歷紮實冬季訓練，展現想拚奧運的決心，教練薛聖融也看在眼裡，但先前腳拉傷，似乎仍困擾黃士峰，薛聖融發現，黃士峰今天左腳不太敢踏。

黃士峰曾參加2016年里約奧運，最終在資格賽止步，2017年世大運飆出86公尺64，締造個人生涯最佳，2018年右手肘動刀後持續調整，2019年亞錦賽擲出當季最佳的81公尺46。

由於標槍奧運資格可透過達標（85公尺）或積分排名取得門票，黃士峰強調，不會去想排名，近期受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，比賽場次減少，希望調整好自己，「拚達標比較快」。

薛聖融指出，標槍積分前32名可取得奧運入場券，黃士峰暫排第25名，還在安全名單內，由於積分計算至6月底，後續計畫安排黃士峰到日本、歐洲參賽，他也提醒黃士峰這段時間專注訓練，讓自身技術更成熟。

儘管賽事可能隨時受武漢肺炎疫情影響異動，但黃士峰並不心急，他說：「就隨緣，但有機會就不會放過。」（編輯：方沛清）1090311