U18史上第2快 張秝羚100公尺個人最佳

（中央社記者黃巧雯新北11日電）亞洲青年田徑錦標賽取消，讓員林農工好手張秝羚相當扼腕，但她今天在青年盃高女組100公尺以11秒79摘金，締造個人最佳與U18史上第2快，也稍稍彌補無緣亞青賽的遺憾。

張秝羚與妹妹張秝榕有「台灣最速雙胞胎」之稱，從小一同在賽場上飆速，今天在板橋第一運動場舉行的新北市全國青年盃田徑錦標賽依舊互相較勁，其中張秝羚在高中女子組以11秒79摘金，不但力壓公開女子組的金牌12秒08，也一舉寫下個人生涯最佳以及U18史上第2快的紀錄。

受到武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，原訂5月在泰國舉辦的亞洲青年田徑錦標賽取消，儘管張秝羚早已有心理準備，但仍覺得很可惜，她無奈地說，「出國比賽都很坎坷」，先前參加亞洲青少年田徑錦標賽就曾遭遇重感冒。

對於跑出11秒79的成績，也讓張秝羚相當滿意，但她透露，可能因注意力不夠集中，升上高中後起跑成為自己最大罩門，因此這次參賽主要訓練起跑反應。

談到今年目標，張秝羚希望100公尺能維持12秒內，以及不要受傷。（編輯：張芷瑄）1090311