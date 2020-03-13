SBL首度移師板樹體育館 兩隊得分破紀錄

（中央社記者黃巧雯台北13日電）裕隆納智捷今天以122比113力退桃園璞園建築，而SBL首度移師至板樹體育館舉行，也意外促成2大紀錄，其中裕隆單隊以及兩隊全場得分，雙雙刷新紀錄。

受到武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，超級籃球聯賽（SBL）下半季全改至新北市舉行，今天首度在板樹體育館開戰，從首戰台灣啤酒與高雄九太一役起，就有球員反映兩邊籃框有差異，第2戰裕隆與璞園交手，兩隊更是互飆三分球，合力轟進37顆，其中裕隆包辦19顆，外線命中率超過55%。

值得注意的是，兩隊此役不但得分都破百，合計拿下235分，更是史上新高，而裕隆單場122分，也締造歷史新猷。

裕隆洋將基恩（Marcus Keene）此役轟下41分，締造個人單場新高，射手「男模」呂政儒則進帳22分，包括5記三分球，呂政儒賽後受訪也笑著說：「可能這個球場比較好投吧。」

裕隆下半季開打後，先吞下2連敗，近期拉出一波2連勝，呂政儒透露，球隊前幾場一度陷入低潮，靠著隊友互相鼓勵打氣，才有今天的勝利。

另外，武漢肺炎疫情延燒，SBL下半季賽事採閉門進行，但璞園球團不敢掉以輕心，考量雙方球員場上頻繁肢體接觸，只要比賽暫停或球員下場，都會派人替球員用酒精消毒。（編輯：謝雅竹）1090313