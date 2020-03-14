世界羽球聯盟暫停賽事 印度羽球公開賽喊卡

（中央社記者康世人新德里14日專電）世界羽球聯合會（BWF）今天發布聲明決定暫停3月16日到4月12日所有賽事，原定如期舉辦的印度羽球公開賽因此喊卡。

這份聲明說，世界羽球聯合會與BWF巡迴賽或被BWF認可賽事的主辦國討論後達成共識，鑑於全球2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情升級，旅遊和檢疫限制實施，因此決定所有羽球賽事取消或延期。

印度羽球協會（BAI）和世界羽球聯盟11日才發出聯合聲明說，3月24日到29日在新德里舉辦的2020年印度羽球公開賽將按照原訂計畫舉行，但為了防疫，將不准觀眾進場觀看球賽。

由於世界羽球聯盟今天公布最新決定，印度羽球公開賽、瑞士公開賽、法國奧爾良大師賽、馬來西亞公開賽和新加坡公開賽及一些國際3級錦標賽都將取消或延期舉行。

不過，世界羽球聯盟及英國羽球協會與英國政府聯繫後，仍維持13日比賽繼續進行的決定。

由於受到上述停賽決定影響的許多賽事都是東京奧運資格賽之一，世界羽球聯盟表示，將會在稍後進一步公告與奧運資格積分的相關規定。（編輯：林憬屏）1090314