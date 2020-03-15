戴資穎逆轉勝瑪琳 連4年打進全英羽賽決賽[影]

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在全英羽球公開賽女單4強，在首局先失劣勢下，靠著最後兩局急起直追，以19比21、21比13、21比11逆轉勝西班牙名將瑪琳，連4年打進決賽。

總獎金110萬美元（約新台幣3345萬元）的2020全英羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，世界排名第2的戴資穎，曾在2017、2018年兩度拿下女單冠軍，去年挑戰3連霸卻在決賽不敵陳雨菲，今年捲土重來再次打進壓軸決賽，今晚將再和陳雨菲爭冠。

戴資穎今天對手是2016里約奧運女單金牌得主，世界排名第7的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），兩人先前交手14次，戴資穎握有8勝對戰優勢，不過去年3次交鋒，戴資穎就吞下2敗。

今天兩人全英4強碰頭，戴資穎暖機慢半拍，開局就陷入劣勢，最多以11比18落後，比賽尾盤靠著一波4比0攻勢，將差距追到只差1分，可惜最後仍以19比21丟掉首局。

次局開始，輪到戴資穎大顯神威，開局就用一波6比0攻勢下馬威，全場一路領先，以21比13討回顏面，也將局數扳平。

決勝第3局，雙方開局陷入拉鋸，不過在6比6平手之際，戴資穎再掀起一波7比0小高潮，成功甩開瑪琳追擊，加上尾盤以16比11領先，再靠著5比0攻勢霸氣「關門」，也讓她後來居上拿下決賽門票。

戴資穎今晚面對中國世界球后陳雨菲，只要能扳倒對手奪冠，不僅報了去年3連霸遭攔胡的一箭之仇，也將拿下個人在全英的第3座冠軍，同時也是本季首冠。（編輯：管中維）1090315