SBL簡浩喜迎3000分里程碑 裕隆勝九太

（中央社記者龍柏安台北15日電）賽前裕隆前鋒簡浩只差11分就能成為SBL超級籃球聯賽3000分俱樂部的一員，今天他攻下12分達陣，加上球隊也以108比96擊敗高雄九太，讓他直呼開心。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在板樹體育館進行2場賽事，裕隆納智捷靠著洋將基恩（Marcus Keene）繳出30分、14助攻與9籃板的準「大三元」成績單，加上第3節一波31比16攻勢逆轉戰局，順利拿下勝利。

裕隆執行教練李啟億笑說，賽前還特別問了簡浩，要不要把機會做給他，不料簡浩竟帥氣回說：「不用了，順其自然就好。」沒想到最後還是順利達標。

簡浩的老婆和9個月大的寶貝兒子今天都在現場見證，他透露：「這是我兒子第一次到球場看我打球，就看到我達成里程碑，厲害了吧。」

既然沒有刻意追求達標，為何老婆、小孩都在現場，對此簡浩解釋：「我兒子每天晚上8點上床睡覺，今天剛好打下午4點的比賽，所以他才會來。」

加上簡浩在內，SBL史上共有17名球員生涯得分累積達到3000分里程碑，簡浩坦承，他壓根沒想過自己會在聯盟待了這麼久，當初設定只打個3年，就要回美國找工作，「沒想到這裡有好的發展，就一直留到現在」。

生涯已拿下5座總冠軍的簡浩也透露，他的目標是至少再添一座冠軍，他開玩笑說：「這樣我就能模仿喬丹（Michael Jordan），手指上戴著6枚冠軍戒指的照片。」（編輯：唐聲揚）1090315