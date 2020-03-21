中國足協：西甲中國球員武磊確診武漢肺炎

（中央社台北21日電）2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）擴散至歐洲，西班牙21日累計確診病例逼近2萬5000例。中國足協官網今天公告，西甲西班牙人隊中國球員武磊已確診染病，目前症狀輕微，正接受治療。

公告稱，中國足球協會已從西班牙人足球俱樂部（Espanyol）獲知武磊確診的消息。「中國足協與武磊本人及西班牙人俱樂部一直保持密切溝通，將視情提供一切必要的幫助」。

據港媒報導，武磊被稱為「中國國腳」及「武球王」，為目前歐洲五大聯賽唯一中國球員，上季加盟西班牙甲級足球聯賽（La Liga）西班牙人隊。

西班牙人隊早前宣布，有6名球員確診感染，但並未透露確診球員名字，有西班牙媒體隨後披露，武磊為其中一人。

武磊3月18日曾在微信公眾號上傳「抗疫日記」影片，表示因為疫情的關係，俱樂部原計劃的訓練和聯賽都暫停了，全隊都在家隔離，他目前負責在家中採購及陪伴孩子，隔離物資充足。

他表示，會在家訓練、保持狀態，「希望疫情盡早過去，希望與你們球場再見的日子盡快到來」，但當時並武磊未透露自己是否確診。（編輯：繆宗翰）1090321