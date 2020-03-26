蘇智傑轟2分砲 獅隊自辦熱身賽擊退桃猿隊

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒統一獅隊今天在台南棒球場進行自辦熱身賽，交手樂天桃猿隊，獅隊的蘇智傑1局下就敲出2分全壘打，終場以7比5擊退桃猿隊，獅隊先發洋投費爾本投4局失2分。

中職官辦熱身賽已經於24日結束，不過例行賽預計4月11日才開打，近日各隊都進行自辦熱身賽，維持手感。獅隊和桃猿今天的自辦熱身賽都推出洋投先發，分別是蝴蝶球左投費爾本及霸能。

獅隊1局下就靠著蘇智傑轟出2分砲，先馳得點；不過2局上桃猿陳俊秀、郭嚴文、廖健富都敲安打形成滿壘，林承飛再敲安打，追回1分。4局下獅隊再添分數，江亮緯選到保送後，唐肇廷、陳傑憲敲安打，得1分，之後林靖凱再敲安打，帶有2分打點，取得5比1領先。

5局上林立擊出高飛犧牲打後，林泓育、陳俊秀、郭嚴文接連敲安打，再添2分，桃猿追到3比5僅2分落後。5局下及6局上雙方各得1分；6局下獅隊陳鏞基敲出1打點安打，8局上桃猿的詹智堯敲1打點安打，終場獅隊就以7比5奪勝。

獅隊先發投手費爾本用83球投4局，被敲出7支安打，失2分。桃猿先發投手霸能則是主投5局，被敲出11支安打，送出5次三振，失6分。（編輯：吳協昌）1090326