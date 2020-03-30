大專聯賽宣傳費心首安排記者會 球員直呼像職棒

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）30日舉行冠季軍戰，宣傳費苦心，也首度嘗試安排賽後記者會，文化大學球員們直呼新鮮，有像職棒球員的感覺。圖為球場大型宣傳海報布置。中央社記者謝靜雯攝 109年3月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）大專棒球聯賽（公開一級）冠季軍戰今天登場，受武漢肺炎疫情影響，觀眾沒能自由入場，但宣傳費苦心，也首度嘗試安排賽後記者會，文化大學球員們直呼新鮮、有像職棒球員的感覺。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）為國內大學隊年度重點賽事，許多有意挑戰選秀的球員，也都希望藉大專聯賽拿出好表現，為自己拚選秀身價。

此次大專棒球聯賽受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，決賽雖然移回三重棒球場舉行，但不開放觀眾自由入場，4強球隊每隊開放50名親友團預先登記、團進團出觀賽。

少了觀眾進場，但決賽行銷布置下功夫，除了有電視轉播，4強球隊每隊教練、6名球員拍攝宣傳大型海報，另外也製作人形立牌放置球場，三重棒球場球員休息室中每名球員有專屬名牌、位置，擺設毛巾、抗菌噴霧，也首度嘗試賽後記者會。

文化大學當家捕手蔣少宏表示，過往大專聯賽決賽很熱鬧，學校也會包車到場加油，今年受到疫情影響，有些家人無法到場觀賽相對可惜，但是有感受到主辦單位的用心，開玩笑說：「我的人形立牌守備位置是三壘廁所旁」。

文化大學首名在記者會中亮相的球員姚杰宏表示，記者會很新鮮，第一次參加記者會有點緊張，「覺得有點像職棒球員」，但也提到此次賽程較晚結束，決賽結束後休息約一週，就要打春季聯賽，調整上相對疲累。

文化大學此次目標3連霸，昨天4強不敵開南大學、連霸夢碎，今天季軍戰與嘉義大學交手，力拚最佳成績，冠軍戰則由開南大學與國立體大交手。（編輯：張雅淨）1090330