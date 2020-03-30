林宜輝展老將價值 率裕隆斬斷台啤9連勝

（中央社記者龍柏安台北30日電）SBL裕隆納智捷老將林宜輝6天前剛滿34歲，今天展現老將價值，替補出賽的他攻下本土最高的21分，率隊以91比70大勝台灣啤酒，斬斷對手隊史最長的9連勝。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行閉門比賽，裕隆今天壓著聯盟龍頭台啤打，第3節最多領先25分，終場大勝21分，不但將台啤隊史最長連勝紀錄凍結在9場，還逼得對手領到下半季首敗。

林宜輝今天出賽不到28分鐘，全場累積12投8中，包括三分球4投中2，過去他在達欣是不動先發，本季轉戰裕隆卻以板凳為主，問他心態如何調整，他竟說，執行教練李啟億更辛苦。

「最難為的還是教練，因為每個人都想上場。」林宜輝強調，裕隆陣中擁有這麼多好球員，就像打牌時手中握有多張好牌，「不可能剛開賽就把好牌全打出去，教練當然希望慢慢打，讓團隊火力可以延續。」

外界有些人質疑，林宜輝年紀大了，對此他笑說：「我老歸老，練習還是很認真，才能保持的這麼好。」他也透露，上半季剛來到新球隊，自己有些太客氣，被問下半季是否不客氣了，他酷答：「一定要的。」

今天是台啤近6天來的第5場出賽，總教練周俊三承認，主力球員的體能的確有些下滑，此外換上場的替補球員也沒能把握機會。

被問到隊史最長連勝紀錄被終結，周俊三則表示，他們並不在意連勝，因為他們總是只針對眼前的一場比賽做準備。（編輯：張雅淨）1090330