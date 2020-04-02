賈西亞重返SBL助璞園連勝 獲單週最佳球員

原先效力台北富邦勇士的洋將賈西亞（Charles Garcia）（右），因球隊暫時中止合約，因此再度回鍋超級籃球聯賽（SBL），披上璞園戰袍，近期幫助璞園收下4連勝，獲選單週最佳球員。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年4月2日

（中央社記者黃巧雯台北2日電）桃園璞園建築洋將賈西亞在重返超級籃球聯賽（SBL）後，在第10週賽事，率隊擊退台灣銀行及台灣啤酒，幫助璞園收下4連勝，獲選單週最佳球員。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，東南亞職業籃球聯賽（ABL）停賽，原先效力台北富邦勇士的洋將賈西亞（Charles Garcia），因球隊暫時中止合約，因此再度回鍋SBL，披上璞園戰袍。

璞園有了賈西亞助陣後，近期拿下4連勝，目前以7勝3敗，緊追在龍頭台啤之後，兩隊僅1.5場勝差，其中賈西亞近2場比賽表現火熱，繳出場均21.5分、11籃板「雙十」的成績單，且投籃命中率高達6成5，強勢表現帶動球隊士氣，也是球隊近期連勝的關鍵。

賈西亞表示，非常開心可以回到SBL打球，並感謝璞園教練麥班達給他機會，同時也感謝隊友們的信任，讓他有發揮空間為球隊貢獻，為球隊拿下勝利。

SBL明天起一連3天，將繼續在新北市的晧宇國際亞洲區籃球培訓中心比賽，璞園的3連戰中，其中5日將與台啤交手，有可能是下半季戰局走向的關鍵。（編輯：屈享平）1090402