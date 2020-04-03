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SBL本季第2人 璞園愛德遭驅逐出場

最新更新：2020/04/03 22:04
第17季超級籃球聯賽（SBL）3日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，桃園璞園建築以88比79擊敗高雄九太，璞園愛德（前）第三節因向裁判抱怨，領到2次技術犯規，遭驅逐出場。中央社記者吳家昇攝　109年4月3日
第17季超級籃球聯賽（SBL）3日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，桃園璞園建築以88比79擊敗高雄九太，璞園愛德（前）第三節因向裁判抱怨，領到2次技術犯規，遭驅逐出場。中央社記者吳家昇攝　109年4月3日

（中央社記者黃巧雯新北3日電）超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築洋將愛德今天在與高雄九太的比賽，第三節因向裁判抱怨，領到2次技術犯規，遭驅逐出場，也是繼台灣啤酒前鋒周伯勳後，本季第2人。

璞園今天在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心迎戰九太，此役狀況頻頻，除了洋將愛德（Edvinas Seskus）遭驅逐出場，李啟瑋第二節右手掌骨折，隊友施晉堯第三節右腳也扭傷退場，所幸璞園最終仍以88比79獲勝，下半季目前戰績8勝3敗，與龍頭台啤僅差1場勝差。

九太洋將賽森（Franklin Session）第三節倒數3分22秒切入禁區時，靠著對手犯規，獲得罰球機會，璞園洋將愛德疑似對裁判判決有意見，加上用手指指著裁判抱怨，一口氣領到2次技術犯規，當場被驅逐出場。

第17季超級籃球聯賽（SBL）3日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，桃園璞園建築最終以88比79擊退高雄九太，璞園洋將賈西亞（白衣）拿下21分、18籃板。賈西亞遭多名球員包夾。中央社記者吳家昇攝　109年4月3日
第17季超級籃球聯賽（SBL）3日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，桃園璞園建築最終以88比79擊退高雄九太，璞園洋將賈西亞（白衣）拿下21分、18籃板。賈西亞遭多名球員包夾。中央社記者吳家昇攝　109年4月3日

璞園總教練麥班達賽後無奈地說：「幸好最後找到辦法贏球，現在5連勝，繼續拚吧，沒什麼好講的。」

璞園洋將賈西亞（Charles Garcia）此役進帳21分、18籃板，麥班達透露，賈西亞也因眼睛被戳到而就醫，而李啟瑋受傷後，本季將報銷。

談到陣中洋將頻頻向裁判抱怨，而遭驅逐出場，麥班達說：「我覺得我們打得很辛苦，幸好拿下來，但明、後天比賽會受到影響。」（編輯：張芷瑄）1090403

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