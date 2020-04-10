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疫情迫停賽無損球隊價值 洋基逾1500億最貴

最新更新：2020/04/10 09:53

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國MLB因2019冠狀病毒疾病停賽，恐蒙數十億美元損失，但富比世今天公布數據，MLB球隊價值幾乎全面上漲，最「貴」的是價值高達50億美元（約新台幣1517.75億元）的洋基。

財經雜誌「富比世」（Forbes）估算，2019年美國職棒大聯盟（MLB）30支球隊中，有28隊的市值提升。

紐約洋基再次雄霸榜首，球隊總值上漲9%，達到50億美元之譜。

富比世統計，職業美式足球聯盟（NFL）的達拉斯牛仔值55億美元，是全球所有職業運動中，唯一價值高過洋基的球隊。

富比世預測，先前強勁的獲利，將「有助於抵銷延賽造成的任何（價值）下滑」。

由於衛生當局敦促保持社交距離以減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，MLB決定將2020年賽季延後開打。MLB本季例行賽原訂3月26日展開。

富比世表示，疫情爆發前，MLB的獲利達到歷史新高，這要歸功於花在球員身上的開銷持平，且每支球隊平均收入增加1600萬美元。

富比世估計，洋基在2019年創造了6.83億美元的收入。

富比世表示，洛杉磯道奇價值達34億美元，在最值錢球隊排行榜上名列第2名，收入同樣位居第2多。

波士頓紅襪價值33億美元排在第3，之後依序是值32億美元的芝加哥小熊；值31億美元的舊金山巨人；值24億美元的紐約大都會；值22億美元的聖路易紅雀；值20億美元的費城費城人。

MLB球隊中，僅匹茲堡海盜和邁阿密馬林魚的價值下跌，其中海盜下跌1%、馬林魚下跌2%。

根據富比世計算，馬林魚的價值為9.8億美元，是唯一價值未衝過10億美元的球隊。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1090410

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