呂奇旻傷癒復出 盼望自己可以再次閃耀

（中央社記者龍柏安台北11日電）2年前加盟桃園璞園建築，呂奇旻因膝傷，一次都沒有穿上球隊戰袍，今天他終於踏上SBL這個熟悉又陌生的舞台，他也期許自己，可以再次閃耀。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在新莊皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行，晚場台灣啤酒與璞園雙方都已確定晉級季後賽，因此雙方都在練兵，讓洋將、主力輪休，以替補球員應戰，最終台啤以79比73擊敗璞園。

呂奇旻過去在台啤就是人氣球星，也曾入選中華隊國手，他在第15季結束後加盟璞園，不過這2年因反覆傷勢，始終沒有出賽機會，他也承認，「我也曾懷疑，也不知道自己能不能夠撐下去」。

在2年多的復健期間，家人和不甘心就這麼結束，是呂奇旻撐下去的動力，「我在SBL有7年的時間，但有一半時間都在傷痛，我是第11季的時候參加選秀，有朋友告訴我，那一年的口號就是拚，所以就是拚吧」。

今年過完年，呂奇旻已開始跟著球隊練球，教練團則告訴他，要他做好準備，這幾天就有可能出賽，昨晚看到總教練打來，「我一接起電話，就說我可以，教練還笑說他什麼都還沒說，我就說可以」。

上場前呂奇旻除了興奮，還有滿滿的緊張，彷彿回到菜鳥年第一次踏上球場的感覺，他在第4節最後1分50秒投進三分球，場邊替補席上的隊友個個歡聲雷動，都替他感到開心。

璞園總教練麥班達坦言，他很肯定呂奇旻從頭到尾都不放棄的精神，「就像我們璞園的精神一樣，希望這能成為呂奇旻新的開始，璞園加油，奇旻加油」。（編輯：張芷瑄）1090411