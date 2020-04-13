更多編輯台推薦新聞：
特派觀察／寺廟關閉禁止潑水 泰國新年半世紀以來最冷清
國際

特派觀察／寺廟關閉禁止潑水 泰國新年半世紀以來最冷清

中國戰狼外交發言頻惹議 分析：不利國際形象
兩岸

中國戰狼外交發言頻惹議 分析：不利國際形象

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩
生活

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

SBL挑戰賽14日登場 璞園：少一名洋將仍有信心

最新更新：2020/04/13 20:59

（中央社記者龍柏安台北13日電）第17季SBL超級籃球聯賽，明晚將由桃園璞園建築與裕隆納智捷進行5戰3勝制的季後挑戰賽。璞園總教練麥班達今天強調，就算陣中少了一名洋將，「我們還是有信心。」

本季SBL賽制變革，上、下半季冠軍台灣啤酒直接取得總冠軍賽門票，年度勝率排名第二的璞園與第三的裕隆明晚將在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心，透過5戰3勝制的挑戰賽，爭取最後一席總冠軍賽入場券。

由於璞園洋將賈西亞（Charles Garcia）因父親過世，提前返美奔喪，也讓璞園挑戰賽僅剩單洋將應戰。

雖然陣中少了一名洋將，不過麥班達強調，上半季他們在僅有單洋將的情況下，仍2度擊敗裕隆，因此他說：「我還是有信心。」他並挑明，打法會以上半季策略應戰，「球的傳導、流動要快，每個人都得碰到球，讓對方只能不斷追著我們跑。」

麥班達承認，少了一名洋將，的確會比較辛苦，「但我不覺得少了一個洋將，我們就贏不了比賽。」他強調，贏球的方程式他與隊員都很清楚，「關鍵是我們沒有太多犯錯空間，球員執行力也更重要。」

面對裕隆一大一小的雙洋將，麥班達透露，他們準備了很多不同的防守套路，「坦白說，我也不知道要用哪一種，到了比賽當天，看現場狀況再來決定或調整。」（編輯：管中維）1090413

延伸閱讀
SBL挑戰賽14日登場 裕隆放話不讓璞園打快璞園第4節先生李啟瑋 連3顆3分轟垮台銀SBL李啟瑋第4節飆13分 璞園甩尾勝台銀

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報