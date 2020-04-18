高國麟把握機會先發就開轟 直言高國輝很努力

中職富邦悍將隊高國麟（圖）補上哥哥高國輝因傷空出的位置，17日本季首場先發出賽，馬上就有開轟好表現。中央社記者謝靜雯攝 109年4月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）中職富邦悍將隊重砲高國輝，開季2場出賽後因傷下二軍，弟弟高國麟補上位置，昨天先發開轟，高國麟感謝哥哥分享攻擊策略，也說哥哥是很努力的球員，春訓練打量大身體可能提早疲勞。

中職富邦悍將隊高國輝，近年因傷所苦、影響出賽，今年開季14日首場出賽就開轟，15日出賽跑壘左後腿不適，經診斷為拉傷，需休息2週，由弟弟高國麟補上位置，高國麟昨天本季首場先發出賽，馬上有好表現。

高國麟昨天2局開轟，他透露沒有與樂天桃猿隊先發投手威拉諾對戰過，但高國輝與威拉諾對戰數據不錯，賽前有提點攻擊策略，也收到不錯的成效。

高國麟表示，不會特別去想全壘打，只求將春訓所準備的東西在比賽中發揮出來，一年要打120場比賽，總會有傷兵，只要隨時做好準備，等到機會上場，就好好表現。

對於外界有提到高國輝容易受傷的說法，高國麟表示，高國輝先前腰傷或許會影響到一些神經，但更有可能是因高國輝是很努力的球員，春訓只要狀況不好，練打的量都很大，今年春訓時間又特別長，身體或許已經有點疲勞了，才會開季打2場比賽又出現傷勢。（編輯：張芷瑄）1090418