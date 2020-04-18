SBL挑戰賽被橫掃 璞園教頭麥班達：球員盡力了

第17季超級籃球聯賽（SBL）季後挑戰賽，桃園璞園建築18日晚間面對裕隆納智捷，背水一戰，璞園洋將愛德砍下全場最高30分，但全隊仍不敵裕隆，無緣爭冠。中央社記者吳家昇攝 109年4月18日

（中央社記者黃巧雯新北18日電）SBL桃園璞園建築季後挑戰賽以3連敗作收，璞園總教練麥班達今天賽後特別感謝球員過程中都沒有放棄，「他們沒有對不起誰，真的盡力了」。

璞園因洋將賈西亞（Charles Garcia）例行賽尾聲提前返美奔喪，季後挑戰賽僅能以單洋將迎戰裕隆納智捷，儘管璞園第2戰靠著外線火力齊發，一度有機會拿下勝利，但仍錯失機會，第3戰則是一路落後的情況下，以85比100吞敗，無緣冠軍戰。

第17季SBL超級籃球聯賽季後挑戰賽第3戰18日開打，桃園璞園建築施顏宗（中）貢獻11分、11籃板，但球隊仍無緣勝利，終場以85比100吞敗，無緣爭冠。中央社記者吳家昇攝 109年4月18日

麥班達回憶起球隊從上半季單洋將應戰，但下半季找來新洋將米勒（Quincy Miller）與愛德（Edvinas Seskus）搭配，後來又網羅賈西亞助陣，讓麥班達一度以為又有爭冠機會，他表示，因為一些事情又回到單洋將，但仍肯定球員很辛苦，即使第4節落後依舊沒有放棄。

儘管麥班達坦言，雙洋將的確影響很大，但他透露，系列戰開打前，就要球員放開來打、不要有壓力，「如果我們可以單洋將贏他們（裕隆），我們真的蠻猛的」。

「他們沒有對不起誰，真的盡力了。」麥班達對於璞園的球員和教練團，一再表達感謝，「最後沒辦法拿到勝利，雖然可惜，但不會怪他們」。（編輯：張芷瑄）1090418