SBL總冠軍賽21日開打 第一戰裕隆全力搶勝

（中央社記者龍柏安台北20日電）距隊史上一次奪冠，已是10年前的往事，今年裕隆納智捷再次重返SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，要想找回往日榮光，前提是先得打贏明晚與台灣啤酒的系列賽首戰。

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽明天下午5時在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心登場，由本季聯盟戰績排名第一的台啤，碰上挑戰賽3連勝闖關晉級的裕隆。

今年SBL賽制改變，若單一球隊包辦上、下半季冠軍，除可直接挺進總冠軍賽，還可提前握有1勝優勢，代表總冠軍賽還未開打，裕隆就已處於0比1落後。

SBL總冠賽自第3季改成7戰4勝制後，累計14個系列賽中有8次一方曾以2比0領先，最後有7次領先隊伍奪冠，意味若裕隆明天無法扳倒台啤，先將戰局扯平，接下來他們翻盤機率只剩下12.5%。

裕隆執行教練李啟億強調，總冠軍賽每一場都很重要，但也承認第一戰是重中之重，「只要贏球，我們士氣可以延續，也能讓球員的信心更高漲。」

面對本季僅吞7敗的台啤，李啟億認為，設法拖慢對手節奏將是首要之務，「就算我們球員經驗好，但體能差，一旦被他們跑起來，我們就慘了。」

李啟億坦言，裕隆的優勢之一，就是在進攻點的選擇性較多，而在上個階段挑戰賽中，也展現出球隊的優勢，不過他也期許，總冠軍賽無論在攻防兩端，都能有更多球員可以跳出來，「只要能夠點點開花，我們才有更多爭冠本錢。」（編輯：管中維）1090420