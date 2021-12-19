湯瑪士得28分 PLG國王力退夢想家收3連勝

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P. LEAGUE+聯盟新北國王隊洋將湯瑪士（中）19日拿下28分17籃板，包括決勝節三分球連發，率隊以94比89擊敗福爾摩沙台新夢想家隊，開季3連勝到手。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月19日

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王洋將湯瑪士今天拿下28分，包括決勝節三分球連發，率隊以94以89擊敗福爾摩沙台新夢想家，開季3連勝到手，戰績在6隊中獨居領先。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟今天一日兩戰，新北國王連2天在主場新莊體育館出賽，昨天扳倒衛冕軍台北富邦勇士後，今天對決福爾摩沙台新夢想家，傍晚則由桃園領航猿在主場國立體育大學綜合體育館出戰新竹街口攻城獅。

國王與夢想家前一次交手，夢想家寫下聯盟單節、單場得分最低紀錄，兩隊今天再度碰頭，前3節結束戰成67比67平手。

兩隊決勝節拉鋸之際，國王中鋒湯瑪士（Thomas Welsh）連飆2記三分球，打破僵局，隊友李盈鋒隨後也在外線開火，領先差距拉開至11分，儘管夢想家一度追成僅剩3分差，但國王楊敬敏兩罰全進，追加保險分，最終以5分差勝出，收下3連勝。

決勝節扮演關鍵角色的湯瑪士，全場繳出28分、17籃板、7阻攻成績，簡祐哲進帳18分，李盈鋒與李愷諺各得12分。

李盈鋒賽後接受轉播單位訪問時表示，教練賽前即設定盡量讓夢想家洋將布依德（Julian Boyd）離籃框越遠越好，而他自己則謹記進攻時把握空檔出手。

另一場比賽攻城獅與領航猿之戰，攻城獅開賽前2.5分鐘，由洋將辛巴（Sim Bhullar）、高國豪拉出一波10比0攻勢，領航猿靠著洋將羅賓森（Devin Robinson）雙手爆扣得分才止血，攻城獅首節在林宜輝單節帶領下，以30比14領先。

領航猿陳冠全次節展現能裡能外身手，單節進帳12分，將比分追成42比51，而辛巴第3節再度展現禁區的宰制力，攻城獅帶著16分領先進入決勝節，並守住領先優勢，最終以95比83勝出。

攻城獅洋將辛巴此役拿下32分、27籃板，而林宜輝表現全面繳出21分、8籃板、6助攻；領航猿陳冠全儘管攻下全隊最高20分，外加9籃板，仍未能改變球隊輸球的結局。（編輯：管中維）1101219

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊洋將辛巴（Sim Bhullar）（前中）19日在例行賽中，單場拿下32分27籃板，率隊以95比83擊敗桃園領航猿隊。中央社記者張新偉攝 110年12月19日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 桃園領航猿隊19日在桃園主場以83比95不敵來訪的新竹街口攻城獅隊，領航猿洋將吉倫（John Gillon）（左）貢獻19分5籃板6助攻，可惜無法幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 110年12月19日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽持續開打，新竹街口攻城獅隊19日與桃園領航猿隊交手，攻城獅高國豪（持球者）貢獻5分10籃板4助攻3抄截，助隊以95比83奪勝。中央社記者張新偉攝 110年12月19日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿隊19日主場戰，特別邀請中職樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩到場參與，和領航猿啦啦隊Pilots Crew一起在場中帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝 110年12月19日