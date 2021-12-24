PLG楊敬敏29分做白工 領航猿斬國王3連勝

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王隊本土一哥楊敬敏今天攻下全場最高29分，但純本土陣容難擋多點開花的桃園領航猿隊，終場以94比109不敵領航猿，開季3連勝遭斬斷。

國王晚間在主場新北市立新莊體育館迎戰本季勝場還未開胡的領航猿，對手靠洋將喬丹（Jordan Wayne Tolbert）拿下14分、14籃板與13助攻，成為聯盟本季締造「大三元」第1人，也帶著勝利揚長而去。

國王本季深受洋將問題困擾，季前洋將杰倫（Jerran Rashad Young）家庭因素突然離隊，陣中僅剩長人湯瑪士（Thomas Welsh）獨撐，卻在只剩單洋將劣勢下，逆勢拉出開季3連勝紅盤。

湯瑪士本季場均可繳出21.7分、20籃板與4.7阻攻，是球隊最倚重的禁區大將，無奈這場比賽由於肌肉緊繃缺陣，讓球隊少了禁區屏障，團隊籃板也以48比59陷劣勢。

開季3連敗的領航猿火力噴發，洋將羅賓森（Devin Ray Robinson）攻下全隊最高的28分、18籃板，本土射手陳昱瑞與施晉堯各自挹注20與18分，搭配喬丹「大三元」全方位演出，全場最多領先21分。

楊敬敏拿下29分、11籃板，全能控衛李愷諺也有18分、13助攻與5抄截亮眼表現，無奈團隊命中率僅39.5％，不如對手48.4％，苦吞本季首敗。（編輯：李明宗）1101224