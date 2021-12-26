SBL台啤大勝台銀 喜迎2連勝

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第19季SBL超級籃球聯賽台灣啤酒26日與台灣銀行交手，台啤全隊12人有11人得分進帳，包括洋將多拉摩爾（前左）攻下全隊最高的23分，率隊以92比68取得開季2連勝。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒今天全隊12人，有11人得分進帳，包括洋將多拉摩爾攻下全隊最高的23分，率隊以92比68擊退台灣銀行，開季拿下2連勝。

第19季超級籃球聯賽今天在板橋體育館舉辦2場賽事，本季初次亮相的桃園璞園建築，以全本土應戰，稍早以71比81不敵擁有雙洋將坐鎮的高雄九太科技，九太勇奪2連勝。

台灣啤酒昨天收下開門紅，今天與台灣銀行交手，剛解除隔離的台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）氣勢驚人，上半場得分雙位數，但次節台啤開始強攻禁區，讓台銀陷入犯規麻煩，台啤上半場結束以50比32領先。

第3節台啤延續火燙手感、乘勝追擊，而台銀在失誤偏多的情況下，始終無法突破台啤的防守，台銀雖在第4局末段打出氣勢，仍無力挽回，最終台啤以92比68取得開季2連勝。

台啤此役12人輪番上陣，僅有1人得分未開張，洋將多拉摩爾、蓋樂威與楊天佑得分皆來到雙位數，又以多拉摩爾23分、8籃板表現最佳，而陳兆豪與蘇柏彰更是繳出百分百的命中率。（編輯：陳仁華）1101226