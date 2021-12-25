SBL九太吳宏興出肘遭奪權 禁賽1場罰款1萬

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（中央社記者龍柏安台北25日電）SBL超級籃球聯賽今天開幕，首場由高雄九太科技以82比70擊敗台灣銀行，不過第4節吳宏興因出肘被判奪權出場，賽後籃協紀律委員會宣布，將吳宏興禁賽1場罰款1萬。

第19季SBL超級籃球聯賽今天在板橋體育館開打，首戰由高雄九太科技出戰台灣銀行，第4節最後4分59秒，由台銀底線發球，王泰傑在擋人掩護時和吳宏興有肢體拉扯，吳宏興一拐打在對方脖子上並將對手撂倒，場面一度火爆。

事發後王泰傑起身一度向前理論，不過裁判和隊友即時介入並將兩人拉開，阻止衝突繼續擴大，而吳宏興也領到全場第5次犯規「畢業」退場。

雖然比賽中因肢體接觸導致擦槍走火，所幸雙方球員火氣很快平息下來，場面並未失控，接下來兩人也握手言和。

裁判在看過錄影重播畫面後，將吳宏興的犯規升級成惡意犯規，並判他奪權出場，吳宏興也成為本季SBL第1個被驅除出場的球員。

比賽結束後籃協紀律委員會召開線上會議，再次審閱比賽畫面，確認吳宏興球員出肘攻擊對方球員頭部屬實，被判罰奪權犯規離場，依現行SBL & WSBL球團管理辦法，規定禁賽1場罰款新台幣1萬元，禁賽於明天比賽執行。（編輯：張佑之）1101225