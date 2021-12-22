SBL例行賽門票開賣 首推全年度套票

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）第19屆超級籃球聯賽（SBL）25日開打，中華民國籃球協會宣布，SBL例行賽門票今天中午開賣，並首度推出全年度套票，售價新台幣2999元，且可看例行賽、季後賽與總冠軍賽。

第19屆SBL仍維持5隊規模，新賽季25日將在新北市板橋體育館點燃戰火，首日有2場賽事，首場由高雄九太科技出戰台灣銀行，另一場則由台灣啤酒對決裕隆納智捷，而桃園璞園建築26日才會亮相。

距離新賽季登場還剩3天，籃協今天發布新聞稿宣布，第19屆SBL例行賽門票中午12時在年代售票系統及四大超商購票通路開賣，且首度推出全年度套票，售價2999元，並附贈精美專屬禮品，而套票僅限通路購買，比賽現場僅出售當日門票。

籃協表示，全年度套票可欣賞總計52天包含80場例行賽，以及季後賽、總冠軍賽全部場次，並附贈VIP卡、T恤、筆記本等專屬周邊商品，而購買套票球迷另享有開季後各主題活動相關贈品優先領取，若加計附贈的禮品價值，購買套票光是看總冠軍賽就可望回本。

SBL新賽季除了將前進新北市板橋體育館、桃園巨蛋、高雄市鳳山體育館外，還新增兩處比賽場館，分別是台灣大學體育館及輔仁大學體育館。

為鼓勵喜愛SBL的球迷踴躍進場，籃協表示，板橋、桃園、輔大、鳳山場次採單一票價不分區，每張200元；台大體育館1樓票價300元、2樓票價200元。（編輯：張雅淨）1101222