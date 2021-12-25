SBL蓋樂威猛轟34分 台啤開幕戰延長賽勝裕隆

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（中央社記者龍柏安台北25日電）裕隆納智捷雙洋將隔離期至今未滿，今天僅靠純本土硬戰，可惜開幕戰歷經延長賽惡戰，最終仍以68比78不敵台灣啤酒，教頭邱大宗說：「我們慢熱，又守不住蓋樂威。」

第19季SBL超級籃球聯賽今天在板橋體育館開幕，上季因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、並列王座的裕隆與台啤，擔任開幕戰重頭戲。

裕隆洋將雖未歸隊，但比賽精彩度不打折扣，雙方鏖戰至延長賽，台啤靠著洋將蓋樂威全場豪取最高的34分，加上延長賽獨拿6分，率領球隊掀起一波12比2攻勢擺平對手。

裕隆教頭邱大宗透露，受到疫情影響，洋將來台時間也被延誤，不過目前2人都已在台灣隔離，下一戰其中1名洋將會出賽，他說：「說我自大也好、有自信也好，但我相信就算少了洋將，今天我們還是可以贏球。」

賽後邱大宗說，蓋樂威原本也是他的口袋名單之一，最後他選擇了另一名球風相仿，但高度更優的洋將，他直言，今天輸球的關鍵，是球員暖機太慢，命中率不佳，關鍵時刻處理球又太過毛躁。

但另一方面，邱大宗也承認，延長賽球員沒有依照策略執行，導致沒能壓制蓋樂威狂爆的火力，讓他在延長賽就獨拿6分，「相比我們，蓋樂威的把握度更高。」

至於稍早出賽的高雄九太科技，也以82比70擊敗台灣銀行，順利拿下本季首勝。（編輯：張芷瑄）1101225