盧冠良22分領軍 SBL裕隆輕取璞園收首勝

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第19屆超級籃球聯賽（SBL）持續進行中，裕隆納智捷後衛盧冠良（白衣者）30日攻下全隊最高的22分，率隊以87比58擊退桃園璞園建築。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月30日

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷後衛盧冠良今天攻下全隊最高的22分，而洋將N.魏金斯首秀繳出18分、5籃板，率隊以87比58擊退桃園璞園建築，收下本季首勝。

第19季超級籃球聯賽（SBL）今天在板橋體育館舉行2場賽事，首場由璞園出戰裕隆，另一場由台灣啤酒對決高雄九太科技。

以純本土應戰的璞園，今天首節外線手感火熱，讓裕隆吃足苦頭，璞園靠著姜廣謙單節轟下12分，以19比16領先。

璞園次節前段還能與裕隆抗衡，但在姜廣謙火力遭封鎖後，加上裕隆掌握籃板優勢，以及吳祐任、盧冠良連續飆進三分球，上半場結束裕隆反倒以44比36反超。

裕隆下半場外線手感逐漸回溫，盧家兄弟檔盧冠良與盧冠軒在第3節尾聲輪流在外線開火，將比分拉開至60比48，第4節胡凱翔再飆進3記三分球，幫助裕隆擴大領先差距，最終就以29分差取勝，迎接本季首勝。

盧冠良此次拿下22分、8籃板、6助攻，他歸功於隊友助攻，而自己也適時把握機會。

裕隆本季找來N.魏金斯（Nicholas Wiggins）助陣，而他的弟弟正是2014年美國職籃NBA選秀狀元、目前效力於金州勇士前鋒魏金斯（Andrew Wiggins），N.魏金斯上半場僅拿下6分，全場進帳18分、5籃板，但外線5次出手全都落空。

裕隆教頭邱大宗表示，N.魏金斯剛加入球隊訓練，體能還沒完全恢復，還在適應中，今天天氣較冷，外線手感不佳，但相信之後表現會越來越好。

談到與新洋將配合，盧冠良認為，都還在磨合中，防守錯位有時候可能沒溝通好，加上是第一場比賽，N.魏金斯進攻時，還有點綁手綁腳。（編輯：張芷瑄）1101230