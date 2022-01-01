周暐宸命中率百分百 台銀贏裕隆勝場開胡

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（中央社記者龍柏安台北1日電）開季苦吞2連敗的台灣銀行，今天靠著周暐宸6次出手全中，攻下全隊最高的13分，上半場就拉出49比31攻勢奠定勝基，終場83比69擊敗裕隆納智捷，拿下SBL本季首勝。

第19季SBL超級籃球聯賽今天在板橋體育館進行2場比賽，首役由本季勝場還未開胡的台銀，碰上傳統強權裕隆，沒想到台銀靠著奇兵周暐宸，在首節5投俱中、攻下11分帶領，開賽就拉出25比17的攻勢取得領先。

台銀開賽火力凶猛，一路壓著裕隆打，第4節裕隆雖一度將比分追至僅差10分，沒想到很快又被台銀拉開，並取得20分領先優勢，最終以14分之差帶走勝利。

裕隆洋將威金斯（Nicholas Wiggins）今天13投累計僅中5，全靠「買犯」13罰11中，讓他攻下全場最高的21分，而台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）雖僅拿下7分、6籃板與3助攻，卻是贏球的一方。

贏球功臣周暐宸賽後強調，艾爾文是一名團隊型球員，並不會介意自己得分與個人數據，「他有跟我們說，只要球隊能夠贏球，他可以為球隊做任何事情。」

在新年的第1天終止連敗，並拿下本季首勝，周暐宸強調，這感覺非常好，「希望我們能延續這個氣勢，一路贏下去。」

至於晚場台灣啤酒從開賽就一路壓制桃園璞園建築，靠著鳳還巢的前鋒翟振皓攻下生涯新高的22分、9籃板，終場94比67輕取對手，拿下開季4連勝。（編輯：陳政偉）1110101