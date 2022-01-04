SBL台銀第2號洋將蓮恩完成體測 預計6日亮相

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（中央社記者龍柏安台北4日電）SBL台灣銀行總教練陳國維表示，第2號洋將蓮恩1日已完成自主健康管理，今天完成體測，預計6日將公開亮相，球隊最後一塊拼圖已到齊，本季將全力挑戰突破4強的隊史紀錄。

第19季超級籃球聯賽（SBL）6日將移師桃園巨蛋舉行，台銀第2號洋將蓮恩（Ishmael Lane）今天完成體測，身高達200公分，與第1號洋將艾爾文（Zak Irvin）合計為394公分，符合聯盟限定的405公分以內。

蓮恩主打大前鋒與中鋒，曾在日本次級聯盟與墨西哥討生活，陳國維表示，看上蓮恩厚實的身材，也希望他的加入可以增添團隊籃板的掌握度，幫助球隊打出快速反擊的球風。

去年台灣除了舊有的P. LEAGUE+職籃聯盟，又催生全新的台灣運彩xT1職籃聯盟，也造成SBL球員流失，而台銀球員主體變動不大，戰力幾乎保持，不過開季至今4場比賽，球隊打出2勝2負，勝率勉強維持5成大關。

陳國維承認，外界的期待讓球員季初臨場有些綁手綁腳，就連他執教的節奏也有些鬆動，不過他強調，開季後慢慢加溫，總比季初衝得太快好，「賽季很長，我希望球員可以越打越好，把狀態延續到季後賽。」

目前台銀雙洋將都已到位，不過陳國維透露，由於蓮恩歸隊訓練時間不長，到6日出賽前只有大約2、3天隨隊訓練，因此本週面對台灣啤酒的比賽，「他的出賽時間，會依據他的身體狀態來決定。」（編輯：張雅淨）1110104