SBL台啤力退九太 開季3連勝到手

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第19屆SBL超級籃球聯賽例行賽持續展開，台灣啤酒30日晚間對上高雄九太科技，台啤洋將多拉摩爾（白衣）全場貢獻15分17籃板，擁有身高優勢的他比賽中更多次灌籃，率隊以77比67奪勝。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月30日

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒洋將蓋樂威、多拉摩爾今天聯手拿下41分，而擁有身高優勢的多拉摩爾還繳出5次阻攻，率隊以77比67力退高雄九太科技，開季3連勝到手。

第19季超級籃球聯賽（SBL）今天在板橋體育館舉行2場賽事，壓軸由台啤對決九太，兩隊賽前都是2連勝，本季仍是不敗之身。

台啤首節在洋將蓋樂威（Ramon Galloway）獨攬10分帶領下，以23比16領先，卻在次節前4分鐘進攻當機，九太趁機拉出9比0攻勢，台啤靠著王新瑋得分及時止血，再度找回攻守節奏，上半場仍以40比37占上風。

談到次節亂流，台啤教頭周俊三接受轉播單位訪問時表示，除了未能掌握防守籃板外，「外圍傳導攻擊性沒有做得很好」，造成進攻手段單調。

台啤洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）身高213公分，今天肆虐禁區，不但賞九太雙洋將火鍋，還多次上演雙手爆扣，第3節幫助台啤將領先差距擴大至11分。

台啤決勝節一度握有17分領先優勢，九太呂宗霖、曾柏喻、吳宏興在比賽尾聲拉出7比0攻勢，仍無力扭轉戰局，最終台啤以10分差帶走勝利，收下3連勝。

台啤蓋樂威拿下26分、8籃板、3助攻，多拉摩爾進帳15分，外加17籃板、5阻攻，本季首度繳出「雙十」成績；九太此役4人得分雙位數，以選秀狀元曾柏喻貢獻17分、6籃板、4助攻最佳。（編輯：陳仁華）1101230