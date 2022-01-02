李智凱為富邦勇士開球 大秀後空翻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士2日在主場台北和平籃球館出戰新北國王，賽前邀請去年在東京奧運拿下鞍馬銀牌的「鞍馬王子」李智凱（左2）擔任開球嘉賓，並與台灣大哥大總經理林之晨（右2）及球員合影。中央社記者張新偉攝 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北2日電）「鞍馬王子」李智凱去年底完成終身大事，今天受邀為台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士開球，並帶妻子進場看球，為了讓球迷看點不一樣的東西，還特別表演後空翻。

富邦勇士今天在主場台北和平籃球館出戰新北國王，賽前邀請去年在東京奧運拿下鞍馬銀牌的李智凱擔任開球嘉賓，當場秀一段後空翻動作，且完美落地，也炒熱現場氣氛。

「鞍馬王子」李智凱2日受邀為台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士開球，為讓球迷看點不一樣的東西，特別表演後空翻，完成動作後揮手向球迷致意。中央社記者張新偉攝 111年1月2日

有別於平常在鞍馬上表演擅長「湯瑪士迴旋」動作，李智凱賽後接受媒體聯訪時透露，開球前有與經紀人討論，想讓球迷看一點不一樣的東西，因此決定表演後空翻。

李智凱表示，籃球場熱血沸騰的氛圍讓他有點緊張，而去年底剛結婚的他，今天也與妻子進場看球，一同感受球賽熱血。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談到今年目標，李智凱表示，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情盡快穩定，讓選手能出國參賽、累積經驗，爭取最好成績，而他個人今年度的賽事還在陸續安排中，他期許自己能藉由出國參賽，創造不一樣的歷史。

看到台灣空手道代表隊赴哈薩克參賽後返台，過半團員染疫，李智凱表示，只能提醒自己小心謹慎，「沒辦法控制別人防疫狀況，要時時刻刻提醒自己做好防疫工作」。（編輯：張雅淨）1110102

「鞍馬王子」李智凱2日受邀為台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士開球，為了讓球迷看點不一樣的東西，還特別表演後空翻。中央社記者張新偉攝 111年1月2日

「鞍馬王子」李智凱2日受邀為台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士開球，為了讓球迷看點不一樣的東西，他當場秀一段後空翻動作，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 111年1月2日