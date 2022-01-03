唐西奇歸隊率獨行俠贏球 雷霆吉迪史上最年輕大三元[影]

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影片來源：Dallas Mavericks

（中央社奧克拉荷馬市2日綜合外電報導）缺陣多時的唐西奇，今天重返球場表現亮眼，只差1個籃板就能完成「大三元」，讓獨行俠以95比86擊敗雷霆。雷霆19歲小將吉迪則在此役成為史上最年輕拿下大三元的球員。

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天客場挑戰奧克拉荷馬雷霆，獨行俠主將唐西奇（Luka Doncic）因腳踝傷勢缺席5戰，之後再因觸發NBA針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）設置的健康暨安全條例，另有5場比賽無法出賽後，終於在今天歸隊。

唐西奇今天回到球場差點拿下「大三元」，他打了31分鐘，拿下14分、9籃板、10助攻。

另一方面，雷霆因為觸發防疫條例缺陣3場比賽的的菜鳥吉迪（Josh Giddey）今天重回場上，斬獲17分、13籃板、14助攻，拿下生涯首次大三元。

19歲又84天之齡的吉迪，打破了拉米羅．波爾（LaMelo Ball）的紀錄，成為在NBA拿下大三元最年輕的球員。拉米羅．波爾是在19歲又140天時，在NBA拿下大三元。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1110103