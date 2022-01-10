高中木棒聯賽 興大附農、南英2連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽開打，興大附農10日與崇義高中交手，興大附農施博翔5局失1分、張杰倫開轟，率隊以4比1拿勝。圖為興大附農9日出賽畫面。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）高中木棒聯賽第一階段預賽，興大附農今天與崇義高中交手，興大附農施博翔5局失1分、張杰倫開轟，率隊以4比1拿勝；南英商工劉宗翰完封勝，率隊以2比0擊敗台南海事，同樣拿下2連勝。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽昨天開打，興大附農昨天首戰擊敗東勢高工，今天與崇義高中交手，興大附農2局靠著接連安打先馳得點，3局張杰倫開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距。

興大附農先發投手施博翔今天前5局展現壓制力，僅讓對手敲出1支安打、無失分，6局稍微有狀況，接連被敲3支安打、1個出局數沒有抓到退場，張祖恩後援接手，先被敲出安打、失掉1分，這1分要算在施博翔身上，接著連抓2個出局數，化解再失分危機。

興大附農8局再起攻勢，靠著安打、失誤、短打推進，許晉綸適時安打，多添1分保險分，拿下本屆木棒聯賽2連勝。

興大附農先發投手施博翔用72球投5局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，拿下勝投。

南英商工今天與台南海事交手，南英商工投手劉宗翰表現亮眼，總計用90球完投9局，僅被敲出2支安打，投出13次三振、無失分，投出完封勝。

南英商工3局靠著1安、對手2次守備失誤，先拿1分，7局再靠著四壞保送、短打推進、涂兆緯安打，替球隊多添1分保險分，目前預賽也是2連勝。（編輯：唐聲揚）1110110