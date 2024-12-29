劉宗翰中繼4.2局穩守 大專棒球聯賽國體勝文化

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與文化大學交手，國體投手劉宗翰中繼4.2局穩守，國體大8局上靠著顏大衛安打超前比數，終場以5比3搶下複賽第2勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與文化大學7局打完3比3僵持不下，8局上國立體大有攻勢，靠著安打、暴投、觸身球保送，顏大衛適時安打超前比數，再靠著高飛犧牲打多添1分保險分。

國立體大先發投手林萬益前3局投完失掉3分（2分責失分），劉宗翰4局中繼登板，總計投4.2局被敲出2支安打，投出6次三振、3次四壞保送，無失分，幫助球隊穩住局面，球隊搶勝、劉宗翰為勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

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劉宗翰接受轉播單位訪問時提到，賽前教練就有提醒他，今天會擔任第2任投手，一直有在熱身準備，4局提前登板投球，上去有調適好心態，一個一個出局數抓，不去想後面的狀況，投到沒力還有隊友可以幫忙。

劉宗翰也提到，先前有遇到低潮和不順，感謝教練團信任，願意給他登板的機會，今天上場就是想用好表現回報教練，平手局面知道隊友要從對方投手手上攻下分數也不容易，「但我不想輸，就是想要幫助球隊拿下勝利。」（編輯：陳正健）1131229