巴圖姆本季新高32分 快艇退溜馬終止2連敗[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

巴圖姆（藍衣）17日攻下他本季新高的32分，幫助洛杉磯快艇以139比133擊退印第安納溜馬。（圖取自facebook.com/nicbatum88）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）巴圖姆（Nicolas Batum）今天攻下他本季新高的32分，且都是在下半場獲得，幫助美國職籃NBA洛杉磯快艇以139比133擊退印第安納溜馬。

巴圖姆此役在三分線外的手感極佳，整場比賽10次出手命中7球，快艇全隊的三分球36投18中，命中率也是高水準的5成。

快艇前3場比賽的得分都未能達到100分，但今天在第3節末尾得分即破百，在最多領先19分的情況下，一路領先溜馬。

快艇先發5人今天得分接達兩位數，除了巴圖姆攻下本季最高的32分，莫里斯（Marcus Morris）也以13投8中的表現獲得21分，並抓下全隊最多的8個籃板，傑克森（Reggie Jackson）挹注26分，另有5籃板、3助攻、3抄截的表現，柯菲（Amir Coffey）有16分、7助攻的成績，祖巴茨（Ivica Zubac）則是3投俱中、4罰全進，有10分進帳。

此役快艇82次出手命中45球，攻下他們本季新高的139分。今天這場比賽，是快艇即將展開他們本季最長的客場8連戰前，最後一次在主場作戰。

溜馬方面，雷維特（Caris LeVert）攻下全隊最高的26分，從板凳殺出的杜阿爾特（Chris Duarte）砍下24分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有19分、11籃板的「雙十」成績，並送出7次助攻，哈勒戴（Justin Holiday）拿下18分，替補的畢塔吉（Goga Bitadze）9投7中貢獻17分，布里塞特（Oshae Brissett）也有13分進帳。

溜馬此役輸球，吞下4連敗，近11場比賽苦吞10敗。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110118