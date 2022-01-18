澳網女單 蒙奎露薩直落二挺進第2輪

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（中央社墨爾本18日綜合外電報導）西班牙甜心蒙奎露薩（Garbine Muguruza）今天以直落盤數輕取對手，挺進澳洲網球公開賽（Australian Open）第2輪，朝第3座大滿貫女單冠軍邁進。

這位女單第3種子手握2016年法國公開賽（French Open）與2017年溫布頓錦標賽（Wimbledon）兩座女單冠軍，但之後狀況急速下滑，排名跟著直直落。

但現年28歲的蒙奎露薩去年狀況回春，接連在芝加哥與杜拜奪冠後，去年11月還拿下WTA巡迴賽總決賽（WTA Finals）后冠。

今天蒙奎露薩把1年來的好狀況帶進拉佛球場（Rod Laver Arena），世界排名77的法國選手布瑞兒（Clara Burel）明顯不是對手，蒙奎露薩88分鐘就以6比3、6比4輕鬆拿下勝利，下一輪將對上法國好手柯爾妮（Alize Cornet）。

蒙奎露薩賽後表示：「我在這裡很有動力，特別是前幾輪，真的很希望順利過關。」蒙奎露薩過去10年澳網首輪從未輸過。

蒙奎露薩今天首盤早早破發，讓發球不佳、非受迫性失誤連連的布瑞兒一籌莫展後，第9局又再度破發。

第2盤蒙奎露薩同樣占盡上風，第4局破發後，看來就要輕鬆拿下勝利，但就在蒙奎露薩要藉著發球局結束這場比賽之時，頑強的布瑞兒卻以1記高壓扣殺回破了蒙奎露薩的發球局。

但布瑞兒的抵抗顯然只有曇花一現，蒙奎露薩隨即在下1個發球局回破，之後毫無懸念拿下勝利。

世界排名曾高居第1的蒙奎露薩過去在墨爾本公園（Melbourne Park）最佳成績是2020年的亞軍，去年她在第4輪敗給大坂直美。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110118