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傳福盃少棒創驚奇 台東大溪國小奪冠全校僅36學生

2022/1/19 11:41（1/19 13:51 更新）
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第25屆傳福盃全國青少棒錦標賽自15日在台東縣熱鬧開打，由僅有12名球員、年紀最小球員是一年級新生的台東大溪國小奪下軟式組冠軍。（大溪國小提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月19日
第25屆傳福盃全國青少棒錦標賽自15日在台東縣熱鬧開打，由僅有12名球員、年紀最小球員是一年級新生的台東大溪國小奪下軟式組冠軍。（大溪國小提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月19日
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）傳福盃全國青少棒錦標賽少棒爆冷門，僅有12名球員、年紀最小球員是1年級新生的台東大溪國小奪下軟式組冠軍，寫下台東南迴偏鄉驚奇。

台東縣太麻里鄉大溪國小今天發布新聞稿，大溪國小校長、棒球隊領隊林智皓表示，第25屆傳福盃全國青少棒錦標賽自15日在台東縣熱鬧開打，少棒組分成軟、硬式組，共28支球隊參賽，少棒昨日結束，青少棒組則將自21日起接力舉行，共16支勁旅共襄盛舉。

林智皓說，大溪國小少棒隊僅以12名球員參與軟式組競賽，其中包含1名入隊不到半年的1年級新生。在教練蔡富丞領軍及教導主任吳英睿協助指導下，從預賽開始一路過關斬將，以全勝之姿晉級決賽。

昨天下午決賽中先以7:5力克武陵國小殺入冠亞軍賽，再以6:0完封對手三民國小一舉奪下冠軍。

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林智皓表示，因少子化這學年度全校僅36位學生，棒球隊招生一年比一年困難，大溪國小是台東南迴線棒球重點學校，很開心球隊孩子始終堅持在平日扎實的訓練中。

蔡富丞表示，過往球隊主攻硬式組，這次傳福盃雖打軟式組，但能夠藉此演練戰術跟觀念，增加實戰經驗，奪冠雖非預期設定，但孩子們確實都非常高興，相信這個經驗會讓他們日後更加努力。（編輯：郭諭儒）1110119

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