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厄文30分阿德雷奇27分 籃網1分險勝巫師[影]

2022/1/20 16:28（1/20 22:28 更新）
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NBA布魯克林籃網19日對決華盛頓巫師，籃網以119比118分險勝巫師。（圖取自twitter.com/BrooklynNets）
NBA布魯克林籃網19日對決華盛頓巫師，籃網以119比118分險勝巫師。（圖取自twitter.com/BrooklynNets）
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網今天客場對決華盛頓巫師，籃網在厄文拿下30分，替補上場的阿德雷奇貢獻27分助陣下，以119比118分險勝巫師。

巫師在比賽中兩度將16分的差距縮小到1分，其中第二度差距縮小是庫茲馬（Kyle Kuzma）在比賽還剩36.6秒投中一記3分球，把分數追到119比118分。

巫師的哈洛（Montrezl Harrell）在離比賽結束還有16.2秒阻攻哈登（James Harden）的跳投，讓比賽在結束前進入高潮。但是巫師的庫茲馬在最後4.7秒出手的三分球不中，無法一球決殺籃網，也讓籃網就以一分差拿走勝利。

厄文（Kyrie Irving）在這場比賽23投13中，包括上半場的12投9中。籃網在上半場結束時就以63%的命中率，讓球隊以74比62分領先巫師，籃網上半場的總得分也創下賽季新高。

阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）今晚15投11中、囊括27分，打破他在11月17日協助球隊以109比99分擊敗克利夫蘭騎士時，當時拿下個人賽季新高的24分。

巫師的畢爾（Bradley Beal）拿下全隊最高的23分，儘管這場比賽他18投只有7中。他也有9次助攻。

另外，庫茲馬拿下16分，哈洛和八村壘（Rui Hachimura）各得14分，巫師過去3場比賽輸了兩場。

籃網在拿下這場勝利後還是排名NBA東區第三，僅次於芝加哥公牛及邁阿密熱火。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110120

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