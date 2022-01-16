塞門斯31分11助攻 拓荒者終止巫師3連勝

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）塞門斯今天在上半場就進帳26分，美國職籃NBA波特蘭拓荒者在他最終攻下全場最高31分的帶領下，以115比110獲勝，終止華盛頓巫師近期的3連勝。

塞門斯（Anfernee Simons）因為私人因素告假，錯失了1場比賽，今天他三分球14投7中，整場比賽出手21次，一共命中11球，除攻下31分，還送出追平生涯最佳紀錄的11次助攻。諾基奇（Jusuf Nurkic）有23分、14籃板的「雙十」成績，李特（Nassir Little）、科溫頓（Robert Covington）分獲18分、15分，麥克勒摩（Ben McLemore）則有10分進帳。拓荒者最近4場比賽拿下3勝。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）攻下巫師全隊最高的27分，並送出7次助攻，庫茲馬（Kyle Kuzma）有16分、12籃板進帳，這是他本季第17次有「雙十」的演出。哈洛（Montrezl Harrell）從板凳出發貢獻16分，基斯伯特（Corey Kispert）與哈勒戴（Aaron Holiday）分別獲得13分、10分。

巫師第3節一度落後18分之多，但靠著丁威迪終場前1分2秒時砍進一記三分彈，將落後縮小到剩下6分差距，105比111。

丁威迪在比賽剩下24.4秒時，再飆進一顆三分球，讓球隊將落後縮小到4分，但拓荒者及時穩住陣腳，最後以5分險勝，這是他們最近17場客場比賽中僅有的第3場勝利。

這場比賽的首節，塞門斯砍進3個三分球，共獲11分，讓拓荒者取得29比24領先。

今天這場比賽前，庫茲馬在近8場比賽裡，平均可獲26.3分，但他此役卻等到上半場剩下6分30秒時，得分才終於開張，讓球隊取得42比41領先。

拓荒者在塞門斯帶領下，打完次節以68比57保持領先。

巫師第3節讓塞門斯1分未得，但拓荒者仍以94比80、帶著14分領先進到第4節。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110116