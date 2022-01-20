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樂天桃猿傾向不網羅林智勝 回老東家機會低

2022/1/20 17:19
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）沒在中職中信兄弟60人名單的資深球員林智勝動向受關注，樂天桃猿隊領隊浦韋青今天接受訪問表示，目前傾向不邀請林智勝到球隊，代表他回母球隊無望，不過桃猿持續跟陳禹勳談。

兄弟資深球員40歲的林智勝、37歲的王勝偉在去年季後透過經紀公司向球團反映，希望不要被放入60人保留名單中，可自由與其他隊接觸，爭取更多機會和可能。王勝偉之前已經確定加盟富邦悍將，且已投入球隊訓練。

林智勝在2016年曾透過自由球員制度從桃猿隊轉戰兄弟，如今因為沒被放入60人名單成為自由身。味全龍隊與樂天桃猿隊之前都與林智勝有接觸，不過桃猿隊領隊浦韋青今天接受中央社記者訪問時表示，「我們現在專心處理球員談薪作業，智勝這邊現在有初步結論，就先傾向不邀請他來。」

桃猿隊目前正積極與現有球員談約，浦韋青表示，已經與半數以上球員談好了，「以往我們在這一塊會比較積極，雖然今年球季結束比較晚，有些評估的東西會比較晚，但我們還是希望能在一定進度上讓球員安心訓練。」

浦韋青指出，以往球隊都不會設定談約的時間限制，「設定時間點會徒增困擾，事情自然去做也就會很順利，過去我們都抱持著這樣的心態。」至於申請成為自由球員（FA）的投手陳禹勳，浦韋青提到，今天才跟他的代理人有溝通一些想法，接下來會持續協商。

去年底提出自由球員申請的球員有中信兄弟官大元、樂天桃猿陳禹勳、富邦悍將陳鴻文與林益全，不過這次自由市場冷清，各隊近期都有表態不會網羅他隊的自由球員，而是與原球隊的自由球員持續談約。（編輯：張雅淨）1110120

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