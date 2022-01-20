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喬科維奇未打疫苗遭撤簽 澳洲法院裁決移民官有理

2022/1/20 18:32（1/20 22:00 更新）
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澳洲法院20日表示，撤銷喬科維奇（前）簽證的官員有理由相信他未接種COVID-19疫苗，對澳洲國內來說可能是風險。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
澳洲法院20日表示，撤銷喬科維奇（前）簽證的官員有理由相信他未接種COVID-19疫苗，對澳洲國內來說可能是風險。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
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（中央社墨爾本20日綜合外電報導）澳洲法院今天表示，法院駁回塞爾維亞球王喬科維奇簽證遭撤銷所提出的上訴，乃因撤銷簽證的官員有理由相信未接種COVID-19疫苗的喬科維奇，對澳洲國內來說可能是風險。

路透社報導，針對沒證據顯示喬科維奇曾鼓吹他人不要接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的說法，聯邦法院上訴分庭也加以駁斥。合議庭法官表示，喬科維奇說他未接種疫苗，足以推論出大眾可能會認為他反對接種疫苗。

合議庭3名法官表示：「一位世界級網壇球星可能會影響各年齡層的人仿效他，年輕或年老，特別是年輕人以及耳根子軟的人。這不是異想天開，也無需證據。」

聯邦法院指出，雖然其他不同的部長或許會決定不撤銷簽證，但移民部長霍克（Alex Hawke）遵循賦予他撤銷簽證的法律程序，一旦他認定簽證持有人「有可能對澳洲國內的公衛健康和社會秩序構成風險」，即可撤消簽證。

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合議庭的首席法官艾索普（James Allsop）、法官貝桑科（Anthony Besanko）和歐凱勒根（David O'Callaghan）今天說明裁決的理由：「（移民）部長已經滿足條件，理據不會被認為是不合理、不合邏輯 或是沒有根據相關資料。」

男網世界排名第一的喬科維奇不打疫苗，可能還會錯過下一場大滿貫賽事法國公開賽。法國體育部長已經表示，國內16日剛通過的疫苗護照法不會有豁免。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110120

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