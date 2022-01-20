亞運射箭反曲弓國手出爐 湯智鈞、雷千瑩領軍

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）杭州亞運射箭代表隊今天出爐，男子反曲弓代表隊由東京奧運國手魏均珩、湯智鈞領軍，搭配蘇于洋、戴宇軒，而女子反曲弓代表隊續由雷千瑩領銜，率領彭家楙、邱意晴、郭紫穎。

杭州亞運射箭選拔賽共3場，依據3場選拔賽的積分加總，另加上第2場及第3場的紅利積分，選出男、女子組前4名，第3場選拔賽今天屏東慈惠醫護管理專科學校落幕。

湯智鈞、魏均珩、羅偉旻上屆亞運合組反曲弓男團，射下勁敵韓國，勇奪隊史首面亞運男團金牌，湯智鈞、魏均珩後來在東京奧運繼續合作，與鄧宇成聯手，帶回1面男團銀牌。

魏均珩東京奧運結束後，出征世界射箭錦標賽，率領男團摘銅，而留在台灣的湯智鈞則在全國運動會大有斬獲，拿下2金、1銀，兩人這次杭州亞運將再度攜手，帶領新生代射手蘇于洋、戴宇軒出征，而上屆亞運選拔失利的鄧宇成，這次總積分第5名，再度無緣亞運。

女子反曲弓代表隊則由國際賽經驗豐富的31歲雷千瑩領軍，與此次入選代表隊的彭家楙都是上屆亞運女團銀牌班底，將搭配邱意晴、郭紫穎出擊，而東京奧運國手譚雅婷總積分排名第5，錯失前進亞運的機會。

邱意晴去年全運會從彭家楙手中搶下金牌，彭家楙3連霸夢碎，這次兩人將在亞運成為隊友，聯手爭取榮耀。（編輯：陳政偉）1110120