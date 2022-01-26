首度獲候選資格 前紅襪重砲歐提茲轟進名人堂

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（中央社紐約25日綜合外電報導）前紅襪重砲「老爹」歐提茲在首度獲候選資格之際，就成功進入名人堂；而禁藥時代強投、豪打的代表性人物克萊門斯、邦茲則被摒於門外。

這次被美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）選入名人堂的唯一一位球員，是前美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊的重砲打者歐提茲（David Ortiz）。

46歲的歐提茲，得票率達77.9%，跨過入選名人堂得票率需達75%以上的門檻。

歐提茲曾拿過3座世界大賽冠軍、10次入選明星賽，生涯揮出541支全壘打，在史上排名第17位。

相較歐提茲首次具候選資格就被選進名人堂，今年最後一次具候選資格的克萊門斯（Roger Clemens）、邦茲（Barry Bonds）未能闖關成功，一舉跨進名人堂大門。

前舊金山巨人指標球星邦茲，生涯共轟出762支壘打，在聯盟史上排名第一，在他第10次，也是最後一次具候選資格時，依舊在票選中失利。

前紐約洋基王牌投手「火箭人」克萊門斯，這次同樣與入主名人堂失之交臂。

外界普遍認為邦茲和克萊門斯無緣名人堂，關鍵的原因是因為他們與棒球界「類固醇世代」醜聞有一定的關連。

邦茲這次獲得260張票，得票率66%，克萊門斯則拿下257票，得票率為62.5%。

克萊門斯曾7度獲得象徵投手最高榮譽「賽揚獎」肯定，但他的名字在2007年調查藉藥物增進運動表現的「密契爾報告」（Mitchell Report）中，被提到數十次之多。他在社群媒體發布聲明表示，錯過名人堂，他沒有悔恨。

克萊門斯說：「10年前我就把名人堂拋在腦後了。我打球不是為了進名人堂，而是為了改善家人的生活。」

另一位頗具爭議的候選人是退役明星投手席林（Curt Schilling），他去年曾要求將他的名字從候選人名單中剔除，但遭拒絕。

3次獲得世界大賽冠軍的大投手席林這次獲得231票，得票率58.6%；去年則囊括285票，得票率71.1%%。

席林被控種族、性別歧視，他也發現自己因為這些控訴而不受青睞。

美國前總統川普的支持者去年襲擊國會山莊後，席林曾推文支持他們，引發爭議。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110126