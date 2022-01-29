拓荒者125比110擊毀火箭 奪客場3連勝

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NBA波特蘭拓荒者28日以125比110擊潰火箭。（圖取自twitter.com/trailblazers）

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（中央社休士頓28日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者今天作客休士頓火箭，拓荒者塞門斯與麥卡倫合計斬獲53分，加上諾基奇雙十表現，並且諸將得分平均，最後以125比110擊潰火箭，贏得客場3連勝。

路透社報導，塞門斯（Anfernee Simons）與麥卡倫（CJ McCollum）兩人合計37投21中，三分線外合計18投9中，並分別豪取27及26分，帶動全隊共6人得分達兩位數，當中包括諾基奇（Jusuf Nurkic）進帳25分抓13個籃板。

至於在火箭方面，馬修斯（Garrison Matthews）得21分其中三分球投8中4，隊友伍德（Christian Wood）也囊括21分及15個籃板「雙十」表現不俗，新秀格林（Jalen Green）17分5籃板5助攻，馬丁（KJ Martin）與克里斯多福（Joshua Christopher）在第3節連番建功，激勵團隊士氣功不可沒，分別獲得本季最高的17分和11分。

不過火箭外線熄火，團隊三分線外出手41次只進10球，當中包括馬修斯的投8進4，加上失誤總計達17次而種下敗因。

這場比賽火箭曾克服18分的落後於第4節急起直追僅差5分，不過諾基奇強打內線得手後，塞門斯追加邊角位置三分球，兩人聯袂出擊幫助球隊要回比賽主導權，時間還剩7分33秒，103比92拓荒者又取得兩位數領先，火箭雖奮戰不懈仍無法力挽狂瀾，最後苦吞主場10連敗，拓荒者笑納客場3連勝。

這兩支同屬西區的隊伍，目前拓荒者在15隊中以21勝28負暫居第10，而火箭則是14勝35負墊底。（譯者：曹宇帆）1110129