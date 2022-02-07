台灣女足亞洲盃征戰結束搭專機 預計8日下午5時抵台

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台灣女足代表隊結束亞洲盃賽事，總統蔡英文日前已指示派遣專機到印度，讓代表隊盡快回台。圖為台灣隊6日出賽畫面。（中華足協提供提供）

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣女足代表隊結束亞洲盃賽事，總統蔡英文日前已指示派遣專機到印度，讓代表隊盡快回台；體育署今天表示，代表隊預計明天下午5時抵台。

台灣女足這次出征在印度舉行的亞洲盃，即使陣中數名主力因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診缺陣，但全隊展現永不放棄精神，獲得總統蔡英文讚賞，除了將派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快回到台灣、好好休息外，也承諾對於染疫選手將會提供最好的照顧。

體育署競技運動組長藍坤田接受媒體聯訪時表示，駐印度代表處正與印度政府協調，目前規劃女足代表隊明天下午5時返抵桃園國際機場。

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台灣女足代表隊這次共9人染疫，包括2名隊職員和7名球員，藍坤田表示，目前2名隊職員和1名選手已經康復，其餘6名選手PCR仍呈陽性，但都屬於無症狀或輕症。

藍坤田指出，待代表隊返台後，確診者將送往集中檢疫所，並安排其餘成員赴防疫旅館，後續體育署將會同中華民國足球協會提供隊職員密切關懷與照顧。（編輯：陳仁華）1110207