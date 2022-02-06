台灣女足不敵越南 教練：請相信能拿到世界盃門票

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亞洲盃女子足球附加賽，台灣隊6日以1比2不敵越南，爭取世界盃門票要透過2023年洲際附加賽，教練越後和男表示，結果令人遺憾，但進軍世界盃仍有機會，「請相信我們會拿到門票」。圖為台灣隊6日出賽畫面。（中華足協提供提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月6日

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）亞洲盃女子足球附加賽，台灣隊今天以1比2不敵越南，教練越後和男神情凝重表示，結果令人遺憾，但進軍世界盃仍有機會，「請相信我們會拿到門票。」

2022印度女子亞洲盃附加賽，台灣隊4日賽前配合官方PCR檢測，部分主力球員呈現陽性反應、無法出賽，今天比賽僅有陳燕萍回歸名單，以17人應戰多休息一天且陣容完整的越南隊。

今天開賽第7分鐘，越南隊就靠著角球開到遠柱的頭槌入網，下半場開賽不久，蘇育萱在禁區內起腳破網，將比數追平，只是越南隊馬上反擊，長傳到禁區後，轉身勁射得手，台灣隊終場就以1比2敗北。

今天無法順利搶下世界盃門票，但進軍世界盃還沒有完全絕望，台灣隊將繼續備戰2023年初10取3紐澳女子世界盃洲際附加賽、爭取世界盃門票。

賽後記者會台灣隊教練越後和男教練神情凝重表示：「這是個令人遺憾的結果，但我相信我們已經盡了全力」。

最後兩場缺少了主力球員，越後和男提到，看到年輕球員頂上來並把握機會，有大幅度成長，也希望球迷朋友繼續支持女足國家隊，「進軍世界盃的機會還在，會更努力地準備，請相信我們會拿到門票。」

蘇育萱賽後表示，很遺憾錯失了進軍世界盃的機會，面對未來備戰洲際附加賽，盼望國內能有更完善的訓練設施與基地能進行更高品質的訓練。

今日擔任隊長的丁旗則感謝國內的球迷朋友對女足的支持，很遺憾這次沒能把門票帶回台灣，「但我們會更努力，請大家繼續支持關注我們，我們也會平安健康的回去台灣。」（編輯：吳協昌）1110206