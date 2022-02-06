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女足亞洲盃 台灣1比2不敵越南 世界盃再等等

2022/2/6 17:37（2/6 17:52 更新）
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亞洲盃女足附加賽台灣隊以1比2不敵越南，明年2月將與另外9支球隊進行洲際附加賽，爭取世界盃最後3個名額。（圖取自facebook.com/ChineseTaipeiFootballAssociation）
亞洲盃女足附加賽台灣隊以1比2不敵越南，明年2月將與另外9支球隊進行洲際附加賽，爭取世界盃最後3個名額。（圖取自facebook.com/ChineseTaipeiFootballAssociation）
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（中央社記者吳協昌台北6日電）亞洲盃女足附加賽，台灣隊今天以1比2不敵越南，不過還未與世界盃說再見，明年2月將與另外9支球隊進行洲際附加賽，爭取最後3個名額。

台灣隊今天只要踢和越南就可以取得暌違32年的世界盃女足賽資格，不過7名染疫球員中，雖然陳燕萍賽前檢測呈陰性可以出賽，但仍有6名球員無法上場。

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開賽第7分鐘，越南隊就靠著角球開到遠柱的頭槌入網，在上半場取得1球的領先；但下半場開賽不久，蘇育萱又在禁區內起腳破網，將比數追平。只是越南隊隨後馬上反擊，長傳到禁區後，轉身勁射得手，台灣隊終場就以1比2敗北。

越南取得史上第一次世界盃女足資格，不過台灣隊也尚未完全絕望，明年2月將在紐西蘭與澳洲與來自各洲的另外9支球隊爭奪最後的3個名額。（編輯：孫承武）1110206

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