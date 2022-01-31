女足亞洲盃台灣PK惜敗菲律賓 未能挺進4強

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（中央社記者龍柏安台北31日電）歷經120分鐘激戰，台灣女足和菲律賓仍以1比1平分秋色，PK大戰台灣沒有把握領先機會，最終以3比4遭對手逆轉，未能挺進女子亞洲盃足球賽4強。

2022女子亞洲盃足球賽在印度舉行，這也是台灣相隔14年後再次踢進亞洲盃會內賽，這項比賽也是2023紐、澳女子世界盃的資格賽，扣除主辦國澳洲外，另有5張參賽入場券，只要晉級4強，就可提前取得世界盃參賽權。

台灣女將今天踢出一場精采絕倫的好球，第49分鐘雖讓菲律賓的奎薩達（Quinley Quezada）在自家門前破網進球，不過球員沒有絕望。

直到第82分鐘，台灣右中場卓莉萍在禁區外，直接起腳長射，球從左邊門楣下方死角竄進球門，對方門將就算起跳撲擋依舊無能為力，靠著這記漂亮進球，台灣成功逼平比數，也把戰局拖入延長賽。

延長賽雙方都未能再添進球，比賽進入到緊張刺激的PK大戰，台灣前3名球員包括丁旗、王湘惠與陳英惠都順利進球，加上門將程思瑜，成功擋下菲律賓兩名球員射門，助台灣取得3比2領先。

可惜接下來台灣女足沒能再有進球，反讓對手追平，而在正規賽立功的卓莉萍，又意外被對方門將擋下，讓菲律賓以4比3後來居上，不僅拿下4強門票，隊史也首度取得世界盃入場券。

由於8強賽澳洲意外以0比1不敵韓國，未能晉級4強，因此第5張世界盃入場券，將以8強賽落敗其他3支隊伍，包括台灣、越南與泰國透過循環賽方式來爭奪。（編輯：曹宇帆）1110131