蔡總統：派專機赴印度 讓選手教練盡快回台

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（中央社記者葉素萍台北6日電）亞洲盃女足附加賽今天舉行，台灣隊以1比2不敵越南。總統蔡英文說，台灣女足永不放棄的拚戰精神，世界第一等；政府將派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快回到台灣，好好休息。

亞洲盃女足附加賽，台灣隊今天以1比2不敵越南，但還未無緣世界盃，明年2月將與另外9支球隊進行洲際附加賽，爭取最後3個名額。

蔡總統晚間透過臉書指出，「台灣女足永不放棄的拚戰精神，世界第一等！」

蔡總統說，今天在印度的亞洲盃女足附加賽上，台灣女足即使有6位選手因染疫無法上場，仍然堅持到底，和越南鏖戰到最後。這樣的拚戰精神是大家共同的驕傲。

她說，將派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快回到台灣，好好休息。對於染疫的選手，也一定會提供最好的照顧。

蔡總統指出，這是30多年來台灣足球最接近世界盃的一次，明年的附加賽還有機會取得世界盃門票。非常感謝所有選手全力為台灣拚搏，也請民眾一起繼續為台灣選手加油。

另外，副總統賴清德也透過臉書表示，在印度舉行的女子亞洲盃足球賽，台灣女足部分球員因疫情無法上場，但台灣女將仍發揮實力突破困境，面對每一場凌厲的挑戰，踢出一記又一記讓人感動的好球。

賴副總統說，感謝每一位在球場上奮戰的足球女將，電視機前的民眾也在喝采，這些加油聲一直都會是最堅實的後盾。比賽結束，就要回家了，請先好好休息，他相信這些累積的能量，將會帶給大家再次躍進的巨大力量。（編輯：林克倫）1110206