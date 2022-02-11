阿斯塔拉高球錦標賽首輪 俞俊安並列第5

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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣旅美高球小將俞俊安，今天在光輝國際巡迴賽的阿斯塔拉高球錦標賽首輪，繳出低於標準6桿的64桿，目前排名並列第5，暫時落後並列領先的兩名美國選手3桿。

光輝國際巡迴賽（Korn Ferry）是美國男子職業高爾夫巡迴賽（PGA）的次級巡迴賽，每年將提供50個PGA會員名額，包括例行賽積分榜前25名的選手，以及季末3場總決賽積分排名前25的球員，也是PGA的資格考。

總獎金75萬美元（約新台幣2090萬）的阿斯塔拉高球錦標賽，在哥倫比亞首都波哥大舉行，俞俊安則有個好的開始，今天他共打下9鳥，吞下3個柏忌，以低於標準6桿的70桿繳卡，結束首輪競桿。

畢業於美國亞利桑那州大的俞俊安，現年僅23歲，他曾和東京奧運高球銅牌名將潘政琮攜手，在2014仁川亞運高球男團奪金，並在個人賽鍍銅，此外他也是2017台北世界大學運動會男子高球銅牌得主。

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近2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，PGA也推出美巡大學排名（PGA TOUR University Ranking）新制，只要畢業生排在前5，就能直接取得光輝國際巡迴賽的參賽資格，而俞俊安在大學期間共摘下3座冠軍與4場亞軍，讓他以排名第4取得光輝國際巡迴賽入場券。

而今天在PGA鳳凰城公開賽出賽的潘政琮，首輪打得有些掙扎，僅打下2鳥、苦吞5個柏忌，讓他以高於標準3桿的74桿繳卡，目前並列114名。（編輯：陳政偉）1110211