張智峰自嘲被騙復出 想打球先過老婆這關

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（中央社記者龍柏安台北12日電）披上T1聯盟桃園雲豹戰袍，前台灣男籃國手張智峰宣告復出，他笑說感覺有一點被騙，他以為球隊總經理蘇翊傑會跟他聯手復出，而重回球場的最大挑戰，則是得先過老婆這關。

張智峰是SBL超級籃球聯賽達興工程男籃的主力班底，曾隨隊拿過2次總冠軍，並依序摘下年度與總冠軍賽MVP，他在2018年宣布退休，如今在台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹總經理蘇翊傑的勸進下，決定重返籃壇。

今天球團幫張智峰舉辦加盟記者會，展現對他的重視，而球隊也保密到家，特別找來他的老婆嚴立婷擔任神秘嘉賓，也讓他嚇了一跳。

談起復出的細節，張智峰透露，當初聽說外界有風聲，蘇翊傑有意重返球場，後來昔日好友找上他，以為兩人可以並肩作戰，沒想到只有他一人，對此蘇翊傑則強調：「不是我騙他，是他誤會了。」

張智峰承認，當蘇翊傑找上他時，他非常心動，但他也明白告訴好友：「老婆這一關得先過。」他強調，現在兩人育有兩個孩子，若他再次復出籃壇，家裡重擔將由老婆一人扛，因此夫妻的溝通花了一點時間。

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為了說服老婆，張智峰使出「纏」字訣，「就是一直盧。」最後老婆點頭答應，也讓他有些意外，今天嚴立婷在記者會上也對老公柔情喊話：「只希望你不要受傷，畢竟你已經傷痕累累。」

球隊總教練王志群則表示，目前張智峰已與球隊訓練2週，預計約2週後就會亮相，他強調，張智峰目前狀態已達出賽水準，不過他明白張智峰只要一上了球場就會毫無保留，因此希望透過完整訓練讓他處於最佳狀態再上場。（編輯：屈享平）1110212