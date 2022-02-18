唐西奇狂轟49分 獨行俠擒鵜鶘獲2連勝[影]

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美國職籃NBA達拉斯獨行俠17日在唐西奇（前右藍衣者）繳出49分、15籃板的「雙十」成績帶領下，最終率隊以125比118擊敗東道主紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/dallasmavs）

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（中央社紐奧良17日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在唐西奇繳出49分、15籃板的「雙十」成績帶領下，整場比賽一路領先，最終以125比118擊敗東道主紐奧良鵜鶘，收下一波2連勝。

唐西奇（Luka Doncic）今天送出8次助攻，只差兩次助攻就能完成「大三元」，只差兩分就能追平本季個人單場得分的最高紀錄。

布朗森（Jalen Brunson）和替補的克雷貝（Maxi Kleber）此役分別為獨行俠貢獻23分、20分，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）則獲14分。在明星賽前的最後7場比賽，獨行俠拿下6勝。

麥卡倫（CJ McCollum）今天為鵜鶘砍下38分，海斯（Jaxson Hayes）獲得18分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）有16分、18籃板的「雙十」演出，葛理翰（Devonte Graham）及殷格拉姆（Brandon Ingram）分獲12分，史奈爾（Tony Snell）則有11分進帳。在本季最長的主場6連戰中，鵜鶘只拿下2勝4敗的成績。

半場打完落後13分的鵜鶘，下半場連得5分，兩度將落後縮小到剩下8分差，但獨行俠在唐西奇攻下10分的帶領下，取得89比73領先，握有兩位數的領先。

鵜鶘再將落後縮小到個位數的8分，但唐西奇之後連得8分，率隊打出14比1攻勢，讓獨行俠第三節打完取得105比81領先。

在麥卡倫獨得12分的帶領下，鵜鶘打出27比8的強力反擊，在終場前3分36秒，追成落後5分。

此時唐西奇切入上籃得手，芬尼-史密斯也在抄截後切入上籃得分，讓獨行俠在比賽剩下2分52秒時，握有9分領先。

比賽最後1分鐘，鵜鶘把分差追成剩下4分，但無法再進一步。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110218